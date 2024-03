Karol G es oficialmente la Mujer del Año, según Billboard

Según dijo Hannah Karp, directora editorial de Billboard, el lanzamiento de su innovador álbum "Mañana será bonito", ha demostrado que es una fuerza a tener en cuenta en las listas de éxitos en inglés y español.

Expresó la directora editorial de Billboard.

Karol G recibe reconocimiento como Mujer del Año 2024

Carolina Giraldo, mejor conocida como Karol G, recibió este reconocimiento, la noche de este miércoles en el YouTube Theatre de Hollywood Park en Los Ángeles, de la mano de la actriz y modelo barranquillera Sofía Vergara, quien fue la encargada de entregarle la estatuilla.

“Durante muchos años, me vi decepcionada del hecho de ser una mujer, me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música”, fue parte del discurso que dio Karol G.

El mensaje que dio la cantante, siempre estuvo centrado en los obstáculos que ha tenido a lo largo de su carrera, pero destacando que a pesar de todo siempre siguió adelante.