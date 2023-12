Karol G está lista para darle su regalo de navidad a sus fans

En sus más recientes presentaciones, en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín logró llenar por completo los dos días de presentaciones que tenía con el Mañana será bonito Fest, el cual fue un sueño que siempre tuvo la cantante y que pudo cumplir, como forma de agradecimiento a sus paisanos por el apoyo recibido.

Karol G anunció una sorpresa para sus fanáticos en fin de año

Sin duda alguna, la Bichota no deja de sorprender a sus fieles fanáticos y piensa cerrar con broche de oro el año 2023, el cual ha sido de grandes éxitos en su carrera artística.

Carolina Giraldo, mejor conocida como Karol G decidió darle un regalo de Navidad a sus fans, así lo dio a conocer a través de su grupo de Telegram llamado: "Los de siempre"

He estado editando algo muy especial que les voy a compartir. Quería celebrar musicalmente o haciendo una canción, porque lo que yo hago es música y canciones

Dijo Karol G, haciendo referencia a que haría a una canción que viene preparando hace un tiempo.

“Hice algo como para celebrar el fin de año, una canción. No es un sencillo, no es nada, sino una canción que voy a compartir mañana (13 de diciembre) porque sí, porque me antojé con un video que estoy editando”, explicó la cantante y que este lanzamiento no hace parte de su discografía actual.

Concluyó diciendo que está agradecida y loca por que vean y escuchen su nueva canción, la cual estará disponible en todas las plataformas digitales de música.