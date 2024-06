Karol G revela el significado de la nueva canción "Si antes te hubiera conocido"

'Si antes no te hubiera conocido' es el título del nuevo tema de Karol G, el cual promete hacer gozar a los fanáticos de todo el mundo

En estos momentos, el artista se encuentra realizando una gira en Europa como parte de su gira 'Mañana será Bonito'. Anoche, en Londres, se levantó a la fanaticada al cantar por primera vez en público un fragmento de su nueva canción.

"Ayer Canté un pedacito de mi nueva canción “Si Antes Te hubiera Conocido” aquí en Londres y no sé que me encantó más … Si la energía de la gente, si podérmela bailar por fin públicamente después de estarla bailándola solo con mis amigos , o si la bandera de República Dominicana que se ve en el fondo", comenzó diciendo Karol G en una publicación de Instagram.

La intérprete de "Amargura" contó en su reciente post de Instagram que República Dominicana es un país muy especial para ella y que es uno de los lugares que visita cuando necesita desconectarse del mundo.

República Dominicana es un país al que le debo mucho… parte de Mañana Será Bonito lo trabaje allá, cuando necesito desconectarme del mundo y conectarme conmigo misma también voy

Además expresó que su cultura, su música, sus colores, la hospitalidad, la energía de las personas, hacen que este país sea autentico y especial.

"Hoy sale esta canción, hoy sale el video que también grabé allá y que representa el sabor no solo de un país , sino de nuestra comunidad Latina por el mundo entero… alegre, feliz, guapachoza, contagiosa !!! No puedo esperar a que se la bailen también ♥ HOY!!!",

