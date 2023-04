Katy Perry honra en cada momento a su hija en la alfombra roja

Hablando en la reapertura de Tiffany and Co. en Nueva York, donde lucía un par de aretes para su hija, le dijo a E! News:

"Mi joya de la corona es mi hija. Siempre le rindo homenaje de cualquier manera que pueda, incluso con un poco de joyería. Cuando alguien diga -cantar- y -diamantes- y -juntos-, estaré aquí . Tengo unos broches de margaritas que me prestaron".