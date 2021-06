Khloé Kardashian confirma su operación de nariz

Sin embargo, la celebridad de 36 años Khloé Kardashian ha querido salir ahora al paso de las especulaciones sobre su rostro para aclarar que, aunque muchos piensen que va por su "tercer trasplante de cara", en realidad solo se ha sometido a una rinoplastia.



"En mi caso, todo el mundo dice: 'Oh dios mío, se ha hecho su tercer trasplante de cara'. Pero yo me he operado la nariz una única vez, con el doctor Raj Kinodia, y todo el mundo se ha enfadado muchísimo porque no haya dicho nada al respecto", ha confesado en la segunda parte del especial que ha grabado junto a sus hermanas, que se ha emitido este domingo, para celebrar el final del reality 'Keeping Up with the Kardashians'.



"Nadie me lo había preguntado hasta ahora. Eres la primera persona que me ha preguntado algo acerca de mi nariz en una entrevista", le ha explicado al presentador Andy Cohen. "Claro que me he puesto infiltraciones, aunque no tanto bótox. He reaccionado muy mal al bótox en el pasado", ha añadido Khloé Kardashian .

