Khloé Kardashian espera un segundo bebé con su ex Tristan Thompson

Khloé Kardashian espera el segundo bebé con su ex Tristan Thompson

Aunque usted no lo crea, hasta las mujeres más poderosa como Khloé Kardashian aceptan tener más hijos del hombre que las engañó una y otra vez, ahora, se embarcan en la aventura de ser papás.

El agente de la estrella de la televisión aseguró a la revista People que "Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre de alquiler por tan hermosa bendición. Queremos pedir empatía y privacidad para que Khloé pueda centrarse en su familia".

A decir por el informante, el segundo hijo de la pareja fue concebido antes de la revelación de que el basquetbolista había engañado a Khloé y engendrado otro hijo de nombre Theo, con Maralee Nichols. A decir por el informante, el segundo hijo de la pareja fue concebido antes de la revelación de que el basquetbolista había engañado a Khloé y engendrado otro hijo de nombre Theo, con Maralee Nichols.

Por esta razón, la pareja no volverá a estar junta, a pesar de estar a la espera de un hermano para su hija mayor.

Así lo dijo: "Khloé y Tristan no han regresado y no han hablado desde diciembre de otra cosa que no sean sus asuntos de copaternidad. El bebé fue concebido a través de un vientre de alquiler antes de que se revelara a Khloé y al público que Tristan iba a tener un bebé con otra persona en diciembre", añadió el informante.

Khloé y Thompson terminaron oficialmente su relación amorosa en el pasado mes de enero después de descubrir que el jugador de la NBA fue padre de otro niño, que nació el 1 de diciembre. En el momento de la concepción del pequeño, él mantenía una relación con la menor de las hermanas Kardashian.

La pareja, que había tenido una relación intermitente desde 2016, dio la bienvenida a su hija True en 2018 y estaba deseosa de tener otro hijo, aunque no había tenido éxito.

En 2021, la fundadora de la marca Good American habló por primera vez sobre sus problemas para volver a embarazarse. Durante el episodio de estreno de la última temporada de 'KUWTK', en marzo de ese año, Khloé aseguró que los médicos le informaron que tendría un embarazo de "alto riesgo" si decidía tener otro hijo. En ese momento, Khloé le dijo a su hermana Kim Kardashian que pensaba en la subrogación sería una buena idea para agrandar su familia.

Ese mismo mes, la estrella dijo a 'Lady Parts with Sarah Hyland' que la pandemia por el COVID-19 había interferido en sus planes de tener otro hijo.

"Si necesitas ayuda para la fertilidad, es mucho más difícil durante el COVID. Por ahí dicen que 'si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes', y así me pasó. La única vez que realmente intenté planificar, Dios me dijo: '¡Uh, no podrás realizar tus planes!'".

Y añadió: "Mi plan era tener hijos con poca diferencia de edad. Pero con COVID y todo, mi plan se retrasó un poco. Definitivamente quiero tener más hijos. Tengo muchos hermanos y hermanas. Creo que es una bendición - especialmente en estos tiempos - tener un miembro de la familia o personas con las que puedes jugar y confiar y simplemente tener un compañero en la vida".