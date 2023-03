Khloe Kardashian recurrió al gimnasio para superar su divorcio.

"La razón por la que recurrí al gimnasio fue en realidad por mi divorcio. Realmente no sabía qué hacer. Por supuesto, al principio [tienes] que superar ese obstáculo de que es realmente difícil y algo tan nuevo para ti. Pero me sentí tan realizada. Soy una fanática del control, pero en la vida no podemos controlarlo todo. Pero el gimnasio, lo que pongo en él, sé que voy a salir de eso. Y ser una fanática del control, estoy orgullosa de eso, me encanta tener ese control".

La estrella de 'The Kardashians', quien tiene una hija de cuatro años, True, y un hijo de seis meses con su expareja Tristan Thompson, agregó que recurre al gimnasio si está teniendo un día realmente malo y aunque no siempre quiera ir, nunca se arrepiente de haber hecho ejercicio.

"Y luego solo la liberación. Si estoy teniendo un día realmente malo, voy al gimnasio. Puede que no quiera ir al gimnasio, pero voy, y justo cuando termino, me siento mucho más ligera. Nunca me he arrepentido de ir a un entrenamiento. Siempre me he arrepentido de perderlos o presionar el botón de repetición".

La estrella continuó, "Creo que tienes que escuchar a tu cuerpo con seguridad, pero nadie te va a presionar. Así que tienes que escucharte a ti mismo y saber cuándo estás realmente cansado en lugar de poner excusas. El comienzo es el más difícil, creo que en las primeras tres semanas son el mayor desafío. Y luego, una vez que superas eso, siento que todos encuentran un ritmo".

