Kim Kardashian contrata a un pianista para que despierte a sus hijos con canciones navideñas

A través de su cuenta de Instagram, la exmujer de Kanye West ha presentado al artista Philip Cornish a sus millones de seguidores y ha demostrado con una grabación que el pianista gestiona con maestría el nutrido repertorio festivo que se le ha encargado. Kim asegura que el trabajo de Philip se prolongará durante todo el mes de diciembre, hasta la llegada del año nuevo.



Estas son las primeras navidades que pasa Kim como mujer soltera en más de siete años. El pasado febrero, la que fuera protagonista del reality "Keeping Up With The Kardashians" interpuso una demanda de divorcio para poner fin a su matrimonio con el astro de la música. Según fuentes de su entorno, la semana pasada acudió de nuevo al juzgado para solicitar que su condición de soltera sea reconocida legalmente.

FUENTE: RSS