Kourtney Kardashian fue sometida de urgencia a una cirugía fetal

Como alguien que ha tenido tres embarazos muy fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo a entrar en una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender ese sentimiento de miedo.

Expresó la pareja de Travis Barker, quien ahora se encuentra feliz porque todo salió bien gracias a los médicos y por supuesto a Dios. "Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé en mi barriga y a salvo fue la verdadera bendición", expresó.

El día de la operación, el futuro padre, Travis Barker salió sin pensarlo dos veces de un concierto que estaba brindando para estar junto a Kourtney.