Kristen Stewart quiere enfrentarse a James Bond en la nueva era de la saga

La actriz Kristen Stewart , en boca de todos estos días tanto por su recién anunciado compromiso matrimonial con su novia Dylan Meyer como por su aclamado papel de Diana de Gales en la cinta "Spencer", quiere ser chica Bond , pero no una cualquiera.

En una nueva entrevista para el diario británico Daily Mail, la que fuera protagonista de la saga juvenil "Crepúsculo" ha expresado su deseo de presentarse como la villana en una de las próximas entregas de la franquicia del agente 007, que por ahora no cuenta con un sustituto para Daniel Craig. Según sus declaraciones, a Kristen le encantaría ejercer de potencial interés amoroso para el espía, uno que acabaría traicionándole para tratar de aniquilarle.



"Por supuesto que participaría en una cinta de Bond, ¡oh sí! Me gustaría ser la chica Bond que luego resulta ser mala... la villana. Podría encarnar las dos facetas. Nunca he hecho de mala, todavía. Me gusta interpretar al bueno... Pero quizá necesito cambiarme de bando", ha revelado en su conversación con el rotativo.



Aunque su supuesto personaje se asemejaría bastante al interpretado por Eva Green en "Casino Royale" (2006), lo cierto es que Kristen ha preferido alabar en su entrevista a la actriz francesa Lea Seydoux, quien aparece en las dos últimas cintas de la saga ("Spectre" (2015) y 'Sin tiempo para morir' (2021)) y es además una de sus mejores amigas de la industria cinematográfica. "Lea es una de las personas más fascinantes que he conocido nunca", ha asegurado.

