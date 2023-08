Kylie Jenner cuenta con su propia colección de muñecas Bratz

La más pequeña del Clan Kardashian se ha convertido en una muñeca coleccionable de réplica, en dónde se pueden apreciar una colección miniatura de la Bratz de Kylie con seis de sus looks más icónicos que ha usado e impactado.

En está colección se puede apreciar a la Bratz Kylie en las galas del MET de 2019 y 2022, la exposición de Mugler de 2022 y la entrega de los premios Fashion Awards del CFDA de 2022, entre otros de sus momentos fashionistas importantes.

"He sido fanática de las Bratz desde pequeña y siempre he querido mi propia muñeca Bratz. Me ha encantado cada paso del proceso este año pasado creando las muñecas junto al equipo Bratz. ¡Estoy tan emocionada con su llegada!".

Expresó la empresaria Kylie Jenner a través de un comunicado en donde afirmó que ha sido fanática de las Bratz desde pequeña.