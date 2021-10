La familia de Halyna Hutchins se niega a culpar al actor Alec Baldwin de su muerte

Varios operarios de cámara habían renunciando a sus puestos de trabajo apenas unas horas antes debido a las malas condiciones laborales, según afirma el periódico Los Ángeles Times, y entre el equipo reinaba aparentemente un ambiente de preocupación por el incumplimiento del protocolo de seguridad en lo relativo al manejo de armas de fuego después de que se produjeran dos descargas accidentales con pistolas que no deberían haber estado cargadas en primer lugar.



También se ha afirmado que la falta de experiencia de las personas que supervisaban el armamento podría haber jugado un papel clave en el accidente que ha estremecido a Hollywood. Ahora el padre de la fallecida ha reclamado que se busque a los responsables de lo ocurrido entre los armeros del filme porque él tiene muy claro que la culpa no recae sobre Alec Baldwin, a quien un asistente de dirección le había asegurado que el arma era segura.



"Aún no hemos asimilado que Halyna haya muerto, y su madre se está volviendo loca por culpa de la pena. Pero no hago responsable de lo sucedido a Alec. La culpa es del equipo de utilería, que le entregó la pistola", ha asegurado Anatoly Androsovych en declaraciones al periódico The Sun.



Por el momento, Alec Baldwin ha cancelado todos sus proyectos profesionales y se ha mantenido en contacto constante con la familia de su malograda compañera de trabajo. Este mismo sábado se reunió en un hotel de Santa Fe con el marido y el hijo de nueve años de Halyna y fue visto abrazándoles a ambos mientras rompía a llorar.

