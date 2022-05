"La gente le tiene envidia a Kayra, ella se merece todo lo bueno que está viviendo", Vivían de Torrijos

"Hay muchísima gente que no quiere el bien de Kayra, no les gusta y empiezan a inventar algunas cosas, si hay algo que celebrar es que una panameña se va a casar con un príncipe" "Hay muchísima gente que no quiere el bien de Kayra, no les gusta y empiezan a inventar algunas cosas, si hay algo que celebrar es que una panameña se va a casar con un príncipe"

Además enfatizó que la amistad que tiene con Kayra Harding es de hace años y, aunque no se casara con un príncipe ella de todas maneras le celebraría su despedida de soltera ya que la quiere mucho.

Incluso, dejó claro que la diputada y el príncipe no se conocieron por internet, sino que el amor a primera vista se dio en Costa Rica, donde los dos estuvieron de invitados en un evento de la Etnia Negra.

Cabe resaltar que, Vivían de Torrijos ya conoció al príncipe de Ghana, quien le dejó muy buena impresión, sobre todo dice que quiere mucho a su amiga Kayra Harding. "Es un hombre nice, muy educado y la quiere mucho", agregó.

La Boda

La boda de la diputada Kayra Harding y el príncipe de Ghana, Anthony Bart -Appiah se celebrará en Panamá en una ceremonia religiosa, convirtiéndose en la primera princesa de Ghana panameña. Esta es la primera vez que se casa Kayra Harding.