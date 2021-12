Lady Gaga sigue acudiendo a Bradley Cooper en busca de consejo

Ahora, la diva norteamericana vuelve a estar en las quinielas de cara a la próxima ceremonia de entrega de los premios de la Academia, en este caso por su magistral interpretación de Patrizia Reggiani en 'House of Gucci': cinta por la que ha recibido muy buenas críticas y, esta misma semana, una nominación a los Globos de Oro.



Aunque de todo esto se desprende que Lady Gaga ya está más que consagrada como intérprete cinematográfica, lo cierto es que la artista neoyorquina sigue recurriendo con frecuencia al citado Cooper para obtener orientación profesional y unos más que valiosos consejos. En sus propias palabras, el actor sigue siendo uno de sus grandes "confidentes" tanto en el plano laboral como en el personal, ya que también son muy buenos amigos.



"Bradley verdaderamente creyó en mí para el papel de Ally Maine en 'Ha nacido una estrella', y me dio fuerzas para hacerme con el personaje y liderar la banda sonora. Trabajé de forma muy estrecha con él en una película sobre música y músicos. Creo que el éxito de nuestra colaboración artística me ha traído hasta aquí. Llevo confiando en Bradley desde hace años y siempre he apreciado su apoyo y sus consejos", ha manifestado la vocalista en conversación con Entertainment Weekly.

