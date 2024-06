¡Lamentable! Uno de los Jonas Brothers anuncia que tiene cáncer

Recordatorio amistoso que deben revisar sus lunares" Recordatorio amistoso que deben revisar sus lunares"

Empezó diciendo el cantante que en estos momentos, él y sus hermanos se encuentran a punto de empezar una gira musical por Europa.

“Hoy me van a extirpar un carcinoma basocelular de la cabeza”, comenzó su relato en el video de Instagram, para luego explicar que “es un pequeño cáncer de piel real que comenzó a crecer y ahora tengo que operarme para extirparlo”.

En su mensaje, instó a sus seguidores a revisar sus lunares y cuidar su piel, al detallar que un lunar en su frente resultó ser un tumor maligno.

Embed - Kevin Jonas on Instagram: "Friendly reminder to get your moles checked "