Latin Grammy 2023: Karol G gana Mejor Álbum del año

La noche más esperada de los Latin Grammy 2023 no ha sido la excepción para la cantante Karol G , ya que obtuvo el premio a "Mejor Álbum urbano del año", con su álbum "Mañana será bonito". Una de las siete categorías de las que estaba nominada para está noche, aún faltan más.

Con lágrimas de felicidad en sus ojos, la artista colombiana recibió su premio y dijo sentirte muy emocionada.

"Me parece increíble que sea un álbum que haya tocado a tantas personas y que más allá del amor que he recibido por parte del álbum, me lo estén dando adicional significa el mundo entero", expresó Karol G.

