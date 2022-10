Laura de Sanctis parte a Indonesia para su participación en el Miss Grand Intl. 2022

"Lo que hoy siento en mi corazón es solo agradecimiento, Gracias Panamá! Gracias a todos por tanto amor, cariño y consejos. Gracias por por su apoyo incondicional , me llena de alegría el corazón y es algo que siempre me llevaré conmigo. Quiero también expresar mi gratitud a mi equipo, ustedes me han regalado su amor y valoro cada segundo de su tiempo que me dedicaron para hacerme una mejor mujer, infinitas gracias por confiar en mi", expresó la modelo junto a una fotografía en su cuenta de Instagram.

La gala final del Miss Grand International 2022, se llevará a cabo el martes 25 de octubre en el Centro Internacional de Convenciones de Sentul, ubicado en la ciudad Bogor, Indonesia.