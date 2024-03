Lele Pons confiesa lo difícil que fue superar un hábito de ansiedad que tenía

La cantante mostró en su documental de YouTube "The Secrete Life of Lele Pons", como acudía a terapia para tratar el Trastorno obsesivo compulsivo, el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, el Síndrome de Tourette, problemas de ansiedad y depresión.

A través de las redes sociales, la esposa del cantante Guaynáa, se abrió con sus seguidores y contó con mucha alegría que había superado el mal hábito que tenía de morderse las uñas.

Después de 25 años de morderme las uñas debido a la ansiedad y el TOC, ¡finalmente lo dejé! Después de 25 años de morderme las uñas debido a la ansiedad y el TOC, ¡finalmente lo dejé!

Comenzó diciendo en su publicación, la mostraba lo duro que fue para ella lidiar con esto desde niña.

"Quienes tienen este mal hábito saben lo difícil que es dejarlo. Esperemos que esta publicación anime a aquellos que están luchando con este hábito a dejarlo y no sentirse tan solos", expresó Lele Pons muy empática con sus seguidores que sufren de esta ansiedad.

