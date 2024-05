Lewis Hamilton revela que le confesó su amor a Jennifer Lopez

Así como lo ve, el mismo Hamilton le confesó sus sentimiento a JLo en la Met Gala 2024, donde ella fue una de las anfitrionas de este evento tan importante.

Recientemente en una entrevista, el piloto contó como fue ese momento en que le reveló a la cantante esto que tenía guardado desde hace mucho tiempo.

“Le dije lo mucho que la amaba, ella está casada, pero le conté toda mi historia y cómo me enamoré de ella cuando yo era más joven, ella es hermosa, Batman no estaba ahí así que aproveché el momento”, dijo el campeón de la Fórmula 1.

Embed - Sientese Quien Pueda on Instagram: "El campeón de #Formula1, #LewisHamilton en una reciente entrevista contó como conoció a #JenniferLopez en la Met Gala, y le confesó su amor. “Le dije lo mucho que la amaba, ella está casada, pero le conté toda mi historia y como me enamoré de ella cuando yo era más joven, ella es hermosa, Batman no estaba ahí asi que aproveche el momento”"