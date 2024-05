¿Terminaron? Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían estar en proceso de divorcio

“Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, no tiene la culpa”, afirmó la fuente.

Durante las últimas semanas, los fanáticos de la pareja han notado lo separados que han estado en los eventos recientes, por ejemplo que Affleck no asistió a la Met Gala junto a su esposa, a pesar de la gran importancia del evento, tras ser una de las anfitrionas.

“Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, asegura la fuente al medio In Touch.

¿Cuándo inició el romance entre Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Durante la pandemia, la cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck sorprendieron a todos al anunciar que se dieron una nueva oportunidad en el amor y no fue hasta el 2022 que decidieron dar el si en el altar, en una ceremonia privada en Las Vegas.

A pesar de estar envueltos en polémicas, la pareja siempre se ha visto muy estable y felices ante los medios de comunicación.