Lilianely Brenes, la joven influencer guna que rompe estereotipos

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCgj_PMGr6Rl%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO8Io77gCrn4IyiknqSlr2xXr3p1hMDDZAIuzUxpwq7dIZCepQ5l5N6IAPjT7RGnrVBk6YESVPMwx8pokzScikLDnXX68CjdNJZAtrjZBXf90McJNRQohv6uZBNBxkQ4IKhdgZB892uFG6zvAfqzX3j0N7A0JY0G3ZC8M3zd2Urza2SC View this post on Instagram A post shared by LILY (@lilianely06)

Yo no me sentía orgullosa de ser indígena guna, me daba mucha pena, pero empecé a hacerlo gracias a mi abuela. Yo no me sentía orgullosa de ser indígena guna, me daba mucha pena, pero empecé a hacerlo gracias a mi abuela.

Ahora, ella vive para inspirar a otros cuando va a la isla de Guna Yala a visitar a su familia. "Yo inspiro a las niñas diciéndoles que deben sentirse orgullosas de ser gunas.", empezó diciendo.

A parte de sus raíces, ama con locura coleccionar polleras, incluso en su Instagram se aprecia las diferentes polleras con las que ha tenido el honor de llevar puestas.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCiQKb0JL7Nn%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO8Io77gCrn4IyiknqSlr2xXr3p1hMDDZAIuzUxpwq7dIZCepQ5l5N6IAPjT7RGnrVBk6YESVPMwx8pokzScikLDnXX68CjdNJZAtrjZBXf90McJNRQohv6uZBNBxkQ4IKhdgZB892uFG6zvAfqzX3j0N7A0JY0G3ZC8M3zd2Urza2SC View this post on Instagram A post shared by LILY (@lilianely06)

"Ellos se sienten orgullosos de mí, tanto porque enaltesco todo de mi país, de Colón como lo que tiene los pueblos de Guna Yala, incluso cada vez que voy allá busco ayudar a las jóvenes a cultivar su autoestima, trato de tocarles el corazón, naturalmente ustedes llevan en su sangre, cultura y tradición", expresó.

Adicional, Lilianely es madre de un precioso niño de 7 años, a quien desde pequeño le ha inculcado sus raíces y el amor por Panamá.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCkbQi24OPXt%2F%3Fimg_index%3D1&access_token=EAAGZAH4sEtVABO8Io77gCrn4IyiknqSlr2xXr3p1hMDDZAIuzUxpwq7dIZCepQ5l5N6IAPjT7RGnrVBk6YESVPMwx8pokzScikLDnXX68CjdNJZAtrjZBXf90McJNRQohv6uZBNBxkQ4IKhdgZB892uFG6zvAfqzX3j0N7A0JY0G3ZC8M3zd2Urza2SC View this post on Instagram A post shared by LILY (@lilianely06)

Sigue viendo la entrevista aquí: