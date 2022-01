Los tintes de Jennifer López que te quitarán más de 10 años de encima

Jennifer López o mejor conocida como J.Lo sabe que la clave de la eterna juventud está (en gran parte) en el color de cabello que elige. En ella nos damos cuenta que no importa cuántos años pasen, la diva del Bronx se ve espectacular a sus 52 años no solo en temas fitness sino también en cuestión de arreglo personal.

Rubio dorado

Sin duda, la icónica coloración de rubio dorado es uno de los secretos mejores guardados de la diva del Bronx, Jennifer López, y es que la hace lucir mucho más jóven. Y es que se trata de una de esas tonalidades que gracias a su efecto cálido y brillante, favorece a las pieles morenas al iluminar y suavizar las facciones y, por ende, rejuvenece el rostro por completo.

Tortoiseshell

Es una mezcla de tonalidades de castaño, miel y dorado, hacen que J.Lo se vea aún más jovén y totalmente a la moda, además que no es un look arriesgado, así que si decides colocarlo no te verás exagerada.

Caramelo intenso

Este color lo ha llevado infinidades de veces y se le ve increíble a las pieles morenas, además de que rejuvenece el rostro al instante sobre todo si se le luce con la técnica de coloración perfecta y el peinado ideal. ¡Será la elección ganadora si no te animas a apostar por los extremos!