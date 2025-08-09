Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver el sorteo dominical

La Lotería Nacional de Panamá realizará el sorteo dominical correspondiente al domingo 10 de agosto de 2025.

¿A qué hora inicia del 10 de agosto de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo dominical del 10 de agosto de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo dominical del 10 de agosto, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.