Panamá Entretenimiento -  9 de agosto de 2025 - 12:00

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver el sorteo dominical

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo dominical correspondiente al 10 de agosto de 2025. Mira dónde ver el sorteo.

Lotería Nacional de Panamá Online y TV.

¿A qué hora inicia del 10 de agosto de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo dominical del 10 de agosto de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo dominical del 10 de agosto, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

