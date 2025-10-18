Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver los resultados del sorteo dominical

La Lotería Nacional de Panamá realizará el sorteo dominical correspondiente al domingo 19 de octubre de 2025.
¿A qué hora inicia el sorteo del 19 de octubre?
El sorteo dominical del 19 de octubre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.
¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?
El sorteo dominical del 19 de octubre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.