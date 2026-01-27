Panamá Entretenimiento -  27 de enero de 2026 - 16:17

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver los resultados del sorteo miercolito

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo miercolito correspondiente al miércoles 28 de enero del 2026. Mira dónde ver el sorteo.

Sorteo miercolito de la lotería Nacional

Telemetro

¿A qué hora inicia el sorteo miércoles del 28 de enero?

El sorteo miercolito del 28 de diciembre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 28 de enero, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

