Madeline Pineda le juega una broma a sus fanáticos.

Los amigos y seguidores de Madeline quedaron preocupados por la salud de la cantante y enseguida empezaron a lloverle comentarios preguntándole como se encontraba, después de la tremenda caída.

"Dioooossssss . ojala estes bien y q sólo haya sido un susto . Yo me muero", escribió la cantante Sandra Sandoval, otro que también dejó su mensaje fue Chakatín, quien le dijo lo siguiente: "Ay mamá mía!!! Tai bien?"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC1p5lqLx_oc%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO6BXTyIrFZCUG6dXDVlKjcyHcLPn4iuHPBeqL8ololPCkCkPKDgc6ZATCZAqfwBpV6hHqigGhc4Jrxd08ZBqnZCSF9TLsjqBVqLeGJqcZCZAkcOBc3ZBmHH2iclkKGSjphRgyIZCIsIdMQMT6uZBrHsBWtZAm5Ci9HgrGqdqaeAReTMGgZDZD View this post on Instagram A post shared by Madeline Pineda (@madeline1725)

Madeline Pineda aclara que fue una broma

Al ver la gran preocupación que surgió luego de compartir estas imágenes, la vocalista explicó que todo se trató de una broma y que la del video no es ella.

Muchísimas gracias a todos los que me han preocupado como estoy. La verdad estoy bien, porque la del caballo no era yo Muchísimas gracias a todos los que me han preocupado como estoy. La verdad estoy bien, porque la del caballo no era yo

Expresó Pineda, saltando y riendo, además aprovecho la oportunidad para invitar a sus fanáticos a que la acompañen a celebrar su cumpleaños este viernes.

Resulta ser que el video que compartió Madeline, era de una mujer brasileña que le pasó ese pequeño inconveniente.