Madre de Emma Roberts publica foto de su nieto sin permiso. ¿Cómo reaccionó su hija?

Emma Roberts , de 32 años, comparte a su hijo Rhodes de dos años, con su ex pareja, el actor Garrett Hedlund, y solo comparte su foto en las redes sociales cuando su rostro no es visible, por lo que está molesta con su madre, Kelly Cunningham, por publicar una foto de Rhodes en perfil esta semana.

Esta no es la primera vez que Kelly comparte información privada sobre Emma sin permiso, ya que previamente confirmó el embarazo de Emma al público antes que Emma.

'Mantuve mi embarazo bastante discreto, pero desafortunadamente mi madre tiene Instagram. Madres e Instagram, es una mala combinación. Tienes que entender sobre mi mamá, ella no tiene una computadora y tenía un teléfono con tapa hasta hace unos tres años. Para el Día de la Madre, le regalé un iPhone, porque estaba como, -Ahora podemos usar FaceTime e iMessage-. Fue una gran fiesta de amor, y fue lo peor que he hecho'.

Emma explicó que su madre comenzó a responder a los mensajes directos de los fanáticos en Instagram y dijo: 'Fue un desastre, y lo descubrí todo en un avión, así que no pude llegar a ella, no pude llamarla o atacarla'.

Mis amigos me enviaban capturas de pantalla, era increíble. Y luego, cuando le dije: -Mamá, revelaste mi embarazo-, ella dice: -Emma, tú lo anunciaste-. Y dije: -No, no lo hice...-. Ella dijo: -Oh, eso no estaba claro-'.

