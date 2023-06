Maluma presume con orgullo su cambio físico

El interprete de "Sobrio" en su cuenta personal de instagram ya tenía en mente crear un cambio dentro de su estilo de vida por lo que decidió hacer ejercicios para buscar su mejor figura corporal ya que anteriormente se veía al artista un poquito como dicen "rellenito".

Una de sus publicaciones fue muestra de como se veía antes y el sacrificio que hizo para ganar una buena tonificación, expresando por medio de su post lo siguiente:

Como muchos de ustedes yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, Les dije que viene DON JUAN y que me iban a ver como nunca antes.. AQUI ME TIENEN MAS FUERTE QUE AYER!!

El artista colombiano aprovechó este momento para mandar un mensaje a sus seguidores y todas aquellas personas que siempre tienen propósitos en la vida, diciendo:

El mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión (falta mucho) pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya!

Con este notable cambio físico Maluma expreso sus sentimientos agradeciendo a las personas que lo ayudaron a cumplir su propósito que sigue aún trabajando y no lo dejaron en ningún momento solo a pesar de situaciones que tal vez pudieron transcurrir con el pasar de los días durante su proceso.