Marc Anthony reacciona a las acusaciones de su ex novia.

En una entrevista para el programa "Se pone Caliente", la mujer reveló que tuvo que huir de Marc, ya que él era muy posesivo, inseguro y que incluso la maltrató verbalmente.

Además contó que no podía trabajar, que el intérprete de Flor Pálida quería se convirtiera en una ama de casa, cosa que ella no quería.

"Yo sé poner mis límites y Y dije: ‘si yo no puedo trabajar, no puedo hacer esto, yo no tengo mi propia voz para tomar ciertas decisiones, yo creo que la relación, por el bien de los dos, tiene que terminar”, expresó en la entrevista Verónica Rasquin.

Marc Anthony ha decidido reaccionar a las acusaciones

Luego de haberse revelado estas acusaciones, el artista puertorriqueño ha decidido ocultar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram.

Marc Anthony se ha dedicado a subir Historias de paisajes, de canciones que le gustan, entre otras cosas, desde hace dos días solamente, dejando oculto todos los momentos que tenía plasmados en su red social.

¿Será esto una mensaje? o ¿Lo habrá hecho para no recibir mensajes en su contra?