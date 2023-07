Marigaby: "Una caída que casi me cuesta la vida"

Mary Gaby llevaba un tiempo practicando esta disciplina que si se hace con seguridad es magnífica pero precisamente el no tener el equipo correcto le pudo costar hasta la vida.

Marigaby afirma que no son solo golpes o hematonas sino que producto de esto, tiene traumas que la hacen recordar el momento justo cuando caía.

Agradezco cada día a Dios por estar viva y aunque dude mucho hacerlo, quiero compartir esta experiencia para que se convierta en un ejemplo que evite accidentes similares a otros, no es solo golpes y hematomas, sino también traumas donde hay situaciones y sensaciones que me hacen recordar justo cuando caía.

Expuso este video con tal de que cualquiera que practique un deporte o disciplina verifique siempre las condiciones del equipo con las que trabaja para que esto no le pase a nadie más.