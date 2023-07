Marisin Luzcando: Actriz panameña que ha pasado fronteras.

"Me considero una persona bastante comprometida, apasionada e imperfecta como todos" "Me considero una persona bastante comprometida, apasionada e imperfecta como todos"

Su carrera como actriz empezó a los 11 años cuando en su escuela participó en un acto cultural, en sexto grado. Marisin cuenta que un joven del público se acerca a sus padres y les pregunta si la pueden llevar al teatro infantil Tía Dora y así poder ser parte de ellos, en efecto fue y les gusto su trabajo.

En este teatro infantil empezó con obras como Pulgarcito, Piedra de la Felicidad, Isis la Reina Egipcia, La Leyenda del Espejo. La obra que más representó fue la obra La Bruja Pirula, que fue un gran éxito.

Algunas obras en las que ha participado a nivel profesional

La vieja Señorita del Paraíso.

La Casa de Bernarda.

Cartas de amor.

El Burgués gentil hombre.

Señoritas y Esclusas.

Buena gente.

Pecados Ocultos.

Las Orugas.

Entre otras.

En televisión participó en seriados como:

Vivimos un secreto.

Los Vergara.

El abuelo de mi abuela.

Escándalos (La Grabación).

En cine panameño:

Donaire y esplendor.

Diablo Rojo.

Causa Justa.

Paralelo 7-29 ( en post producción).

En el aire (cortometraje).

Marisin Luzcando fue galardonada como Mejor Actriz de Cortometraje en Festival de Cine del Mar en Uruguay.

El premio del Festival Del Mar fue una sorpresa muy agradable para mí no me lo esperaba

Expresó Marisin, quién dijo que se sintió muy sorprendida y contenta de poder representar a Panamá y poder traer este gran premio con su excelente participación en la película 'En el Aire'.

¿Qué piensa Marisin Luzcando del Cine panameño?

El cine Panameño está haciendo un gran esfuerzo, pero necesita más apoyo estatal

Marisin Luzcando cree que es injusto comparar el cine panameño con el de Hollywood y mucho menos con países que tienen trayectoria de años en cine, pero sin embargo cree que se está haciendo buen cine en Panamá, ya que se cuenta con buenos cineastas.

Mediante el cine se pueden plasmar historias y hacer crecer la cultura, por ello es importante el apoyo estatal y sobre todo de las empresas privadas. Marisin concluyó que debemos dar un voto de confianza al cine panameño.