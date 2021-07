Mark Wahlberg prefiere ponerse en forma que engordar para una película

"Por desgracia, tuve que consumir 7.000 calorías durante dos semanas, y subir hasta 11.000 durante otras dos", ha explicado ahora a su paso por el programa "The Tonight Show with Jimmy Fallon".



"Y fue divertido durante la primera hora. Es algo muy duro y muy físico. Perder peso también resulta difícil, pero simplemente no comes y te dedicas a hacer ejercicio. Pero en este caso tienes que seguir comiendo, incluso cuando estás lleno: me despertaba después de una comida y tenía que volver a comer. Comía cada tres horas. No era para nada divertido".



El otro problema con el que se topó fue su propio metabolismo: ahora que ha entrado en la cincuentena, todo resulta más difícil y lleva más tiempo, que es justo lo que le faltaba en este filme.



"Llevaba seis años intentando hacer esta película, y solo teníamos 30 días para rodarla, y quería conseguirlo. También estaba como loco porque había financiado gran parte yo mismo. Sabía que iba contrarreloj y jugándome mi propio dinero, y las cosas se hacen rápido cuando es así", ha bromeado.

FUENTE: RSS