Mark Zuckerberg publica fotos en Panamá tras su delicada cirugía

Aunque estuvo varios días, solo publicó dos videos de él montado sobre su tabla tratando de dominar las cálidas aguas del mar caribe, todo esto gracias a sus increíbles lentes Ray-Ban que toman video y foto mientras haces deportes.

Embed - Mark Zuckerberg on Instagram: "6 months post-surgery and glad to be back on the foil. And I didn't even fry my Ray-Ban Meta glasses taking videos!"