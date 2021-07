Megan Fox dejó de beber tras hacer el ridículo en una entrega de premios

"Ahora ya no bebo y esa es la razón. Me puse muy agresiva y más tarde solté un montón de tonterías en la alfombra roja que no debería de haber dicho nunca. Me metí en un lío por todo lo que dije", ha confesado ahora en una entrevista al portal WWD.



Aunque ella no ha querido entrar a dar detalles, basta con tirar de hemeroteca para descubrir que Megan no dejó precisamente en buen lugar a su entonces esposo, Brian Austin Green, al asegurar que estaba allí sola porque él tenía un ego demasiado grande como para verse relegado al papel de su acompañante.

