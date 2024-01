Mickey Mouse pasará a ser de dominio público ¿Por qué?

En 2024 se cumplirán 96 años del lanzamiento de ‘Steamboat Willie’ (Willie y el barco de vapor), un cortometraje animado dirigido por Walt Disney y Ub Iwerks, el cual consideran como el debut en pantalla de Mickey Mouse y la ratona Minnie.

Mickey Mouse cumple 95 años desde su publicación original

‘Steamboat Willie’ se estrenó en 1928 y ayudó a lanzar a Mickey Mouse y Walt Disney a la fama. El cortometraje en blanco y negro fue tan innovador en su época que marcó el inició la era dorada de la animación estadounidense y además contó con su propia banda sonora. Fue dirigida por el mismísimo Walt Disney y su socio Ub Iwerks.

Disney sabía la importancia de este cortometraje y por ello se le recurrió en cuatro ocasiones alargar la protección de derechos de autor. Y es que desde 1955 el Mickey Mouse de ‘Steamboat Willie’ ha estado cerca de convertirse en dominio público y ya no podrá alargar más el plazo para alargar su protección por derechos de autor

The Walt Disney Company se esforzó tanto en alargar su protección a los derechos de autor que a los cambios en la ley de copyright les han apodado como la ‘Ley de Protección de Mickey Mouse’. Sin embargo y como todo, no hay plazo que no se cumpla.

¿Disney se preparará para defender la marca de Mickey Mouse?

"Las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la expiración de los derechos de autor. Mickey seguirá desempeñando un papel destacado como embajador global de Walt Disney Company", dijo la empresa.

Disney posee un registro de Mickey Mouse como mascota corporativa e identificador de marca de Disney y la ley prohíbe usar el personaje de manera engañosa para confundir a los consumidores, haciéndoles pensar que un producto proviene del creador original.

Dicho esto: "Cualquiera que inicie una compañía cinematográfica o un parque temático no podrá hacer uso de las orejas del ratón como su logotipo".