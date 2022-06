Mingthoy Giro: Cuando uno no es político no sabes por dónde vienen los cuchillos

Me siento afortunada de haber tenido esta oportunidad en la televisión, no sabes lo lindo que es que a pesar de los años aún te reconozcan y te saluden en la calle

Además, en la Silla Caliente no podía faltar las preguntas de su carrera en la política, a lo que respondió sin titubear que fue un error haber entrado en la política.

Me arrepiento totalmente de haber estado en la política, fueron 6 años subiendo y bajando escaleras, había que firmar todas las semanas, la parte del juicio, hasta que se hizo la absolución y me dijeron que no tenía nada que ver en eso y que no fui culpable de la desaparición de las estatuas.

Actualmente, se dedica a ser empresaria y trabaja con una cadena de clínicas de ortodoncia.