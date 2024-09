MTV VMAs 2024: Lista completa de los ganadores

Katy Perry fue galardonada con el prestigioso Video Vanguard Award y deslumbró al público con una impresionante actuación que incluyó un repertorio musical.

Lista de ganadores de los MTV VMAs 2024

A continuación la lista completa de los ganadores y ganadoras a los MTV VMA 2024:

Video del año

GANADORES: Taylor Swift ft. Post Malone, "Fortnight"

Artista del año

GANADORA: Taylor Swift

Canción del año

GANADORA: Sabrina Carpenter, “Espresso”

Mejor artista revelación

GANADORA: Chappell Roan

Mejor colaboración

GANADORES: Taylor Swift ft. Post Malone, "Fortnight"

Mejor Pop

GANADORA: Taylor Swift

Mejor Hip-Hop

GANADOR: Eminem, "Houdini"

Mejor R&B

GANADORA: SZA, "Snooze"

Mejor Alternativa

GANADOR: Benson Boone, "Beautiful Things"

Mejor Rock

GANADOR: Lenny Kravitz, "Human"

Mejor música latina

GANADORA: Anitta, "Mil Veces"

Mejor Afrobeats

GANADORA: Tyla, "Agua"

Mejor K-Pop

GANADORA: LISA, "Rockstar"

Video para el bien

GANADORA: Billie Eilish, "¿Para qué fui creada? (De la película "Barbie")"

Mejor video en tendencia

GANADORA: Megan Thee Stallion ft. Yuki Chiba, "Mamushi"

Canción del verano

GANADORA: Taylor Swift ft. Post Malone, "Fortnight"

Actuación más icónica de los VMAs

GANADORA: Katy Perry, "Roar"

Mejor dirección

GANADORA: Taylor Swift ft. Post Malone, "Fortnight" - Dirigida por Taylor Swift

Mejor fotografía

GANADORES: Ariana Grande, "we can't be friends (wait for your love)" - Fotografía de Anatol Trofimov

Mejor montaje

GANADORES: Taylor Swift ft. Post Malone, "Fortnight" - Montaje de Chancler Haynes

Mejores efectos visuales

GANADORES: Eminem, "Houdini" - Efectos visuales de Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless Post

Mejor dirección artística

GANADORA: Megan Thee Stallion, "BOA" - Dirección artística de Brittany Porter

Mejor Grupo

GANADORES: SEVENTEEN