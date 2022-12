Nick Carter: ¿Qué ha dicho el artista sobre las acusaciones de violación?

Mark Boskovich, abogado de la mujer, afirma que Ruth conoció a Carter en febrero de 2001 después de un concierto de los Backstreet Boys en la localidad de Tacoma, Washington, cuando se aproximó para pedir un autógrafo.

Carter la habría invitado a acompañarlos en un bus de la gira, en donde le habría dado a beber un líquido descrito como "jugo VIP".

"Después de que ella tomó el jugo, Carter la llevó al baño del bus y le dijo que se arrodillara y expuso sus genitales ordenándole que realizara actos sexuales", dijo Boskovich.

"Ella era virgen y lloró durante este calvario, pero eso no lo detuvo", agregó el abogado. "A seguir, Carter la llevó a una cama en la parte trasera del bus, la empujó y la violó a pesar de que ella repetidamente le pidió detenerse (...) Él fue rudo, por decir lo mínimo".

"Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más en mi vida que lo que me hizo Nick Carter", dijo Ruth, que lloró de forma incontrolable durante el encuentro con los medios.

La mujer afirmó que después del ataque Carter la llamó "perra retardada", además de dejarle hematomas en su brazo y contagiarla con VPH.

Boskovich explicó que declaraciones de otras tres mujeres, por ahora anónimas y con casos similares, fueron incluidas en la demanda civil que busca una reparación económica.

Ruth sostuvo que no denunció al cantante antes por miedo a represalias. "Espero que saliendo a la luz pública hoy, otras mujeres encuentren el valor para hablar y exijan a Nick Carter asumir su responsabilidad".

Esta no es la primera vez que el bailarín y compositor es acusado por un ataque sexual. En 2017, Melissa Schuman, exintegrante del grupo pop Dream, dijo que Carter la había violado en 2002 cuando ella tenía 18 años, afirmación que él negó en la época.

La respuesta de Nick Carter

Tras esta demanda que ahora atraviesa el artista, no ha dado ninguna declaración oficial, sin embargo, ha aprovechado para responder con una conmovedora imagen en su cuenta oficial de Instagram, así es, una foto junto a sus tres hijos y esposa.

View this post on Instagram A post shared by Nick Carter (@nickcarter)

Fans apoyan a Nick Carter

Miles de mensajes de apoyo han dejado sus fieles fans en la última fotografía del artista que subió a su cuenta de Instagram: Todo lo que tengo que decir es que quien tenga un problema con Nick tiene un problema conmigo!", "Estas acusaciones no son ciertas. Alguien solo quiere destruirlo. ¿Por qué ahora, después de tantos años? Cualquiera puede afirmar eso. Definitivamente no será la última vez. Tu familia está ahí para ti ahora y eso es lo más importante. Y todos te apoyamos también. ", son algunos de los mensajes escritos.