Noviazgo virtual, riesgos que debes conocer

Enamorarse por redes puede ser más fuerte

Expertos señalan que las emociones pueden ser más fuerte en un romance cibernético que en la realidad. Debido a que las relaciones con constante contacto físico no ocultan la realidad, pues en la notoriedad no hay espacio para la imaginación como se presenta en la relación virtual.

Noviazgo virtual: el lado negativo

Un hombre rechazó a su novia virtual luego que la vio en persona “Nadie me va a obligar a estar contigo, lárgate a tu casa” le dice el sujeto a la mujer que había decidido mudarse de Venezuela a Ecuador con el fin de establecer una relación física con el joven.

Esta historia se hizo viral por un video del creador de contenido Kevin Nasevilla, la muchacha ahora reside con su hija en un país que no es el suyo y actualmente venden dulces en la calle; el creador de contenido la vio y reseñó su trágico relato en varios clip.

Al parecer no se conocían bien

“Conocí un muchacho por las redes sociales, por el Facebook, y siempre hablábamos. Él me pagó los pasajes y quedamos en un acuerdo que yo me iba a venir para acá con mi hija, para vivir con él”, relata la venezolana. Destacando que cuando llegó a Ecuador, el hombre la rechazó.

Lo que debes saber antes de conocer a tu novio virtual

Si estas conociendo a una persona y ya pasaste al segundo nivel, debes considerar tener prudencia, procura dar un paso más es decir conocerlo físicamente, no busques relaciones lejanas (dentro de tu país es mejor), no engañes ni creas en engaño y se precavido.