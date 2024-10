Olga Tañón enciende su espíritu navideño: "Amo la Navidad"

Le podría interesar: Ideas originales para decorar tu hogar en Navidad

Con su energía contagiosa y su amor por la Navidad, Olga Tañón está lista para inspirar a sus seguidores a disfrutar de esta mágica época del año. La cantautora compartió con entusiasmo sus primeros preparativos.

"¡Ya estoy montando todos los arbolitos! Ustedes saben que yo con un árbol no funciono, es con diez o más," comentó entre risas, revelando que siempre los compra a bajos precios.

Agregó Olga, dejando claro que no tiene límites cuando se trata de celebrar. Su alegría y dedicación por la temporada navideña prometen llenar de espíritu festivo a todos sus fanáticos, invitándolos a unirse a la celebración con el mismo entusiasmo que ella.

