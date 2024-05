Omar Geles tenía el deseo de hacer un vallenato con Karol G

Según informes, el vallenatero se encontraba en Valledupar y, mientras jugaba un partido de tenis se desplomó y sufrió un ataque cardíaco.

Omar Geles tenía el sueño de grabar con Karol G

En el 2021, Karol G se presentó su gira Bichota Tour y justo en una presentación en Medellín interpretó el tema "Tarde lo Conocí", uno de las composiciones más populares de Omar Geles durante su concierto,

El cantautor colombiano expresó en sus redes sociales, su emoción al ver este acto tan especial para él y expresó su deseo de grabar una canción con la intérprete de Amargura, la cual es considerada una de las más destacadas del género urbano.

"Sorprendido por varias razones.. la primera: que ella canta lindo el género que le provoque. Segunda: por el gran legado que ha dejado Patricia Teheran. Tercera: por qué no esperaba que @karolg fuera a interpretar una de mis canciones en el concierto del año en Colombia", comenzó diciendo el vallenatero en su cuenta de Instagram.

Gracias Karol anoche no pude ir pero ya estoy en el avión rumbo a verte hoy, me muero por hacer un vallenato contigo! DIOS siga bendiciendo tu hermosa carrera y tu talento bestial

Expresó Geles reconociendo el gran talento de la cantante colombiana y su deseo de hacer un vallenato junto a ella.

