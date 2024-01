Oscars 2024: Ryan Gosling está decepcionado de que Margot Robbie y Greta Gerwig no fuesen nominadas

Me siento muy honrado de haber sido nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken. Me siento muy honrado de haber sido nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken.