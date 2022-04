Ozuna sobre Boza: "Muy humilde, bueno, de corazón, super talentoso"

Boza estuvo bajo la mirada de miles de personas por su participación en los Latin American Music Awards ( Latin AMAs ) donde fue parte del tema “Dónde está el amor, (Where is the love)”, con todas las personalidades se vistieron de blanco. Luego interpretó la canción "Apretaito" junto a Ozuna , en el estreno televisivo del tema que formará parte del álbum "Ozutochi" del boricua.

"Me gusta las colaboraciones por vibra y música; esta colaboración con Boza fue con mucha vibra; un chamaco muy humilde, muy bueno, muy de corazón, super talentoso, creo que uno de los mejores de Panamá, si no el mejor. Apostar a la nueva generación me gusta mucho porque siempre lo he hecho desde mis inicios y lo seguiré haciendo".