Panamá ya tiene a sus representantes para el Mister y Miss World

El segundo lugar fue para la representante de Penonomé, Diana Martínez. Angie Paz de Darién, Chelsea Bailey de Colón, y Anyelid Herazo representando a Taboga, clasificaron en tercero, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Las 19 candidatas compitieron en esta edición de Miss Mundo Panamá, luego el grupo fue reducido a un top 11. Las finalistas participaron de una mesa redonda antes de responder las preguntas finales.

0K7A0645.jpg Franklin Quiroz

10 jurados estuvieron a cargo de la elección de la nueva Reina. Entre los mismos estuvo Shabania Carter Stew, esposa de su Excelencia el Embajador del Reino Unido en Panamá Tim Stew, quien estuvo presente durante la gala.

También formaron parte del jurado la ex miss y diseñadora de interiores Ana Lucía Tejeira; el arquitecto Algis González, Mister Panamá 2018; la ex miss e ingeniero industrial Virginia Hernandez, la empresaria y ex reina del carnaval de Calle Arriba de Las Tablas Andrea Quintero, el CEO de Shine Event Designers Jean Lopez, la diseñadora Pachi Tello, el Director Comercial David Pérez Alvear, la preparadora de reinas Jay Luna; la presentadora y periodista Marielys García.

La edición 2022 de Miss Mundo Panamá fue realizada bajo la Dirección Ejecutiva de Edwin Domínguez, Coordinación y Dirección General de Carlos Jesús Lee, Michelle Isaza en Dirección Comercial y Asesoría de Imagen, y la Producción Artística de Alejandro Rivas y Edgar González.

La parte artístico, estuvo compuesto por el Grupo de Proyecciones Folklóricas Panamá Cultura y Danza dirigido por Shena Villamil, y por el cantante Edward José. La animación del evento estuvo a cargo de Carmen Drayton.

FotoJet (7).jpg Franklin Quiroz

Este año además se contó con el apoyo del IFARHU a través de su Director General Bernardo Meneses, quienes otorgaron dos becas para estudiar Inglés en el extranjero.

Kathleen Pérez Coffre, que irá al Miss World 2023 se hizo acreedora a una de las becas, y la otra fue para la ganadora del título "Miss Resiliencia" quien fue Miss Chiriquí, Yenifer Vega. Ambos premios fueron presentados por la Magister Alejandra Sanjur en representación del IFARHU.