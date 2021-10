"Pasión de Gavilanes 2": Descubre que actor no volverá

"Te necesitamos en Pasión de gavilanes", "No puedo creer que no vas a estar", "Tienes que ir a Colombia a ser Franco Reyes", "Vuelve Franco" o "Te queremos en Pasión de gavilanes", fueron algunos de los miles de mensajes que vertieron los fanáticos de la exitosa telenovela a través de las redes sociales tras confirmarse que el actor no volverá a interpretar a Franco Reyes.

¿Por qué no participará?

Aunque no se ha pronunciado sobre su ausencia en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes luego de que Telemundo revelara el elenco y su nombre no estuviera incluido en él, Michel concedió a finales del año pasado una entrevista a un medio de comunicación en España en la que se sinceró sobre el motivo que lo llevó a decir 'no' a la nueva temporada.

"Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo", explicó Michael Brown.

"Me parece que está increíble y que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención", añadió.

FUENTE: People