Paulina Rubio define su matrimonio con Colate como una situación 'tóxica'

"Fue algo inevitable... Yo prefería no estar con él a tener algo tan tóxico, sobre todo porque sentía que no era necesario. Yo, por amor, fui muy confiada. En ese momento, mi mamá me decía: 'Tienes que hacer las cosas más organizadas'. Después aprendí de todo eso", ha confesado en una nueva entrevista con Pati Chapoy. "Por amor uno hace muchas cosas que no haría normalmente… No le tengo miedo a las caídas, yo sé que para ganar hay que caerse".



En la actualidad Paulina continúa soltera, según ha confirmado ahora, tras separarse del cantante Gerardo Bazúa, el padre de su hijo menor, con quien también ha tenido sus más y los menos por la custodia del pequeño. En lo relativo a su estado sentimental, la cantante se siente más que satisfecha con el cariño de sus fans y centrándose en su papel de madre.



"Mis hijos saben que, cuando no estoy trabajando, voy por ellos a la escuela. Me despierto a las 7 de la mañana para llevarlos, después los llevo a kárate, hacemos tiendas de campaña o picnics. Lo disfruto tanto que no lo cambiaría por nada", ha añadido.

FUENTE: RSS