Predikador está de regreso y cuenta la verdad de por qué se apagó

Predikador contó para "Flow La Música" que su primera oportunidad se da con el disco "Reggaemanía" y todo fue en ascenso, hasta que empezó el reggaetón a dominar el género, entonces fue ahí donde se sintió en incertidumbre total.

La gente quería bailar, el público tiene un poder impresionante, llegó un momento que se estancó el 110 y se iba directo a la palabra sucia y se saturó, se fueron cansando y empieza el género romantic style a sonar y nadie quería que yo hiciera eso.

Tras haber colaborado junto a las grande ligas como Daddy Yankee, El Chombo, Joey Montana, Lunny Tunes y más llegó un momento en que el cuerpo dijo basta y tuvo que retirarse por 7 años de la música.

Predikador cuenta la verdad de su retiro: "Le hice tanto daño a mi cuerpo"

El productor contó en el podcast "Flow La Música" que fue tanto el esfuerzo que hizo para llegar a donde estaba que empezó a enfermar de muchas cosas. "No dormía, me tiraba 5 días despierto, un día me levanté y me dí cuenta que ya no podía hacer esto, no podía seguir este ritmo, te vas a morir si sigues así, me decía a mí mismo".

Uno de sus peores momentos fue cuando leía que sus fans decían que se había retirado porque ya tenía dinero.

Mientras leía eso estaba en el hospital operándome y lleno de tubos

Según cuenta que para poder recuperarse tuvo que estudiar medicina natural y de ahí es que logra crear unos suplementos que lo mantienen vivo hasta el sol de hoy.