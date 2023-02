Premios Grammy 2023: Lista de ganadores 

- Grabación del año (reconoce la interpretación de una canción) -

"About Damn Time", Lizzo

- Canción del año (reconoce la autoría de una canción) -

"Just Like That" -- Bonnie Raitt, compositora (Bonnie Raitt)

- Mejor artista nuevo -

Samara Joy

- Mejor álbum de rock -

"Patient Number 9", Ozzy Osbourne

- Mejor álbum de pop vocal -

"Harry's House", Harry Styles

- Mejor álbum de música pop latina -

"Pasieros", Rubén Blades & Boca Livre

- Mejor álbum de música urbana -

"Un verano sin ti", Bad Bunny

- Mejor álbum de rock latino o alternativo -

"Motomami", Rosalía

- Mejor álbum de rap -

"Mr. Morale & the Big Steppers", Kendrick Lamar

- Mejor video musical -

"All Too Well (The Short Film)", Taylor Swift

- Mejor película musical -

"Jazz Fest: A New Orleans Story", artistas varios

- Mejor álbum de música global -

"Sakura", Masa Takumi

- Artistas con más premios -

Beyonce - 4

Bonnie Raitt - 3

Kendrick Lamar - 3

Brandi Carlile - 3

