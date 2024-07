Premios Juventud 2024: Celebridades panameñas estuvieron presentes en la ceremonia

Los panameños Diana Monster y Los Rabanes estuvieron presentes en la ceremonia de los Premios Juventud 2024.

Los Rabanes

Los miembros de la reconocida banda de rock panameña, Los Rabanes, asistieron a la ceremonia y tuvieron la oportunidad de compartir con grandes celebridades, entre ellas Carlos Ponce, Ignacio Baladán y Marko.

View this post on Instagram

Embed - Rabanes on Instagram: "La vida es mejor con " BILLETE " "

Diana Monster

La presentadora de TGamer estuvo presente en la alfombra roja de los Premios Juventud 2024, logrando hacer historia junto a los demás panameños que brillaron la gala.

Embed - Diana Monster on Instagram: "Alfombra roja de Premios Juventud yo todavía no me lo creo! #PremiosJuventud"