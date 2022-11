Qatar 2022: Periodista cuestiona a Maluma por decidir participar en el mundial

El periodista le preguntó sobre si no tiene problema al saber las atrocidades y violaciones de los derechos humanos que se viven en Qatar, a lo que el artista respondió que él no tiene que ver con eso, "Vine a disfrutar de la vida y del futbol, eso es algo que no puedo intervenir", afirmó.

Aun no satisfecho con la respuesta del cantante, el periodista volvió a insistir y le hizo saber que podría hacerle entender a sus fans que está encubriendo estos hechos con su música, tras esto, el artista se levantó de la mesa y le llamó grosero al periodista. ¿Por qué debo contestar esa pregunta?, respondió molesto.

La fiesta del futbol, La esperada Copa Mundial de la FIFA que este año se realiza en Qatar tendrá su acto inaugural este domingo 20 de noviembre a las 11 am con el partido Qatar- Ecuador.